Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Verkehrsunfälle - Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Einbruch

Zwischen Dienstag, 11 Uhr und Mittwoch, 4:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Wohnung in der Mühlhäuserstraße und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Geldbeutel mit einem niederen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schwaikheim: Einbruchsversuch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Freitag, 12 Uhr und Sonntag, 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Weidenstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es glücklicherweise weder, die Terrassentüre, noch ein Fenster aufzubrechen. Allerdings hinterließen die Einbrecher beim Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr aufgrund eines Brandalarms in die Konstanzer-Hof-Gasse aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass einer Anwohnerin Öl in der Pfanne kurzzeitig angebrannt war, was zu entsprechender Rauchentwicklung führte. Glücklicherweise wurde weder jemand verletzt, noch entstand Sachschaden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 10:20 Uhr und 17:30 Uhr wurde in der Remstalstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Althütte: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 80-Jährige befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die L1120 bei Lutzenberg. Dabei geriet sie mit ihrem Honda zu weit nach links Richtung Gegenfahrspur, wo sie mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß, der von einer 50-Jährigen Zusammenstieß. Es entstand Sachschaden, die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Rund 30.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagnachmittag. Eine 39-jährige Toyota-Fahrerin fuhr gegen 16.10 Uhr vom Kuchengrund in die Heinrich-Hertz-Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 24-jährigen Audi-Fahrers. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aspach: Alkoholisiert und aggressiv

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr in Richtung Parkplatz der Hardtwaldhalle in der Rielingshäuser Straße gerufen. Dort waren zwei Männer und eine Frau in Streit geraten. Ein 23-Jähriger verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiv, weshalb er geschlossen wurde. Hiergegen wehrte sich der alkoholisierte Mann und leistete Widerstand. Ein Alkoholtest ergab über ein Promille. Letztlich wurde er zu Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen. Zudem wird gegen ihn nun strafrechtlich ermittelt.

