POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf Tankstellengelände
Aalen (ots)
Aalen-Unterkochen: Unfall auf Tankstellengelände
Eine 67 Jahre alte Frau fuhr am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes aus einer Waschstraße auf einem Tankstellengelände in der Pfromäckerstraße aus. Dabei zeigt der Mercedes ihren Angaben zufolge keine Bremsleistung, sodass sie letztlich in Folge dessen gegen das Tankstellengebäude sowie einen parkendnen Jeep prallte. Es entstand Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell