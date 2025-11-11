PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf Tankstellengelände

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Unfall auf Tankstellengelände

Eine 67 Jahre alte Frau fuhr am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes aus einer Waschstraße auf einem Tankstellengelände in der Pfromäckerstraße aus. Dabei zeigt der Mercedes ihren Angaben zufolge keine Bremsleistung, sodass sie letztlich in Folge dessen gegen das Tankstellengebäude sowie einen parkendnen Jeep prallte. Es entstand Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

