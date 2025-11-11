PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Einbrüche

Aalen (ots)

Winnenden: Radfahrer contra Motorradfahrer

Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs wollte am Montag kurz nach 15 Uhr von der Seestraße auf die Leutenbacher Straße abbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer. Beide Zweiradfahrer stürzten infolge der Kollision und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Kirchberg an der Murr: Versuchter Einbruch

Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 5 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße einzubrechen. Vermutlich da die Täter gestört wurden, ließen sie vom Einbruchsversuch ab und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Waiblingen-Hohenacker: Einbruch

Zwischen Samstag, 1.11.2025 und Dienstag, 11.11.2025 verschafften sich bisher unbekannte Diebe zunächst Zugang zum Keller eines Zweifamilienhauses in der Bäumlesstraße und gelangten anschließend in beide Wohnungen. Was von den Einbrechern gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar, der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

