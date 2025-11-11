Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Widerstand

Aalen (ots)

Rosengarten: Sachbeschädigung durch Feuer

Ein Vandale zündete zwischen Samstag 13 Uhr und Montag 10 Uhr einen Papierhandtuchspender in einem Dixiklo auf einer Baustelle in der Haller Straße an und verursachte dadurch Sachschaden an der mobilen Toilette. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum noch unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Körperverletzung

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr fiel ein 66-jähriger Mann in der Marktstraße auf, wie er Passanten anpöbelte. Anschließend griff er einen 61-jährigen Ladenbesitzer an und schlug auf diesen ein, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und pöbelte weitere Passanten an. Der 66-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, wogegen er Widerstand leistete. Hierdurch wurden zwei Beamte leicht verletzt. Gegen den aggressiven Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

