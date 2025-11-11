PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Fahrzeug zerkratzt

Aalen (ots)

Unterkochen: Unfallflucht

Am Montag um 17:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker in den Kreisverkehr in der Aalener Straße ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 19-Jähriger mit seinem Pedelec fuhr. Der Fahrradfahrer wurde durch den PKW gegen ein Verkehrszeichen gedrängt und stürzte in Folge. Der Autofahrer, der vermutlich mit einem silbernen Passat und dem Teilkennzeichen AA-FE unterwegs war, setzte seine Fahrt - ohne anzuhalten - in Richtung Oberkochen fort. Hinweisgeber auf den unfallflüchtigen PKW-Lenker bzw. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Fachsenfeld: Fahrzeug zerkratzt

Zum wiederholten Male wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein VW Golf, der in der Pleuerstraße geparkt war, beschädigt, indem das Fahrzeug mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Bereits zwischen Mittwoch, 1.10.25 und Mittwoch, 8.10.25 sowie zwischen Montag, 13.10.25 und Sonntag, 19.10.25 erfolgten ähnliche Sachbeschädigungen an dem Fahrzeug. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Ellwangen: Wohnungseinbruch

Indem ein Fenster zum Treppenhaus aufgehebelt wurde, verschaffte sich ein Dieb zwischen Freitagmorgen, 11 Uhr und Montagmorgen, 11:30 Uhr, Zugang zu einem Haus in der Robert-Bosch-Straße. Mit einer vor Ort aufgefundenen Leiter konnte er durch das Fenster in das Wohnhaus einsteigen. Im Haus wurde das komplette Erdgeschoß sowie das Dachgeschoß durchsucht. Der Eindringling verließ das Haus über eine zum Garten führende Tür. Entwendet wurde nach ersten Kenntnissen nichts. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Heubach: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Taigo wurde vermutlich zwischen Donnerstag, 8 Uhr und Freitag, 12 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt stand er VW in der Klotzbachstraße. An dem Fahrzeug konnten im linken hinteren Bereich grüne Lackantragungen festgestellt werden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

