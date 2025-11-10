Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall im Kreisverkehr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Behinderungen nach Unfall im Kreisverkehr

Eine 27 Jahre alte Frau befuhr am Montag mit ihrem BMW den Kreisverkehr in der Baldungstraße. Hierbei kam sie gegen 13.45 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Sie zog sich hierdurch zumindest leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand rund 30.000 Eruo Sachschaden. Der BMW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme entstanden im dortigen Bereich entsprechende Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn konnte gegen 15.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell