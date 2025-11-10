POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle
Aalen (ots)
Bopfingen: Diebstahl aus Pkw
In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte die Scheibe der rechten hinteren Tür eines Dacias ein, der in der Lisztstraße abgestellt war. Anschließend drangen sie in das Fahrzeug ein und entwendeten eine Laptoptasche mit diversen Unterlagen, drei Paar Herrenschuhe sowie zwei schwarze Westen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf über 300 Euro. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-20 zu melden.
Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Heizkörper entwendet
Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag und Freitag einen an der Wand hängenden elektrischen Heizkörper, welcher in einer öffentlichen Toilette im Himmelsgarten aufgehängt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des Heizkörpers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell