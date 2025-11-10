Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle

Aalen (ots)

Bopfingen: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte die Scheibe der rechten hinteren Tür eines Dacias ein, der in der Lisztstraße abgestellt war. Anschließend drangen sie in das Fahrzeug ein und entwendeten eine Laptoptasche mit diversen Unterlagen, drei Paar Herrenschuhe sowie zwei schwarze Westen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf über 300 Euro. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-20 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Heizkörper entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag und Freitag einen an der Wand hängenden elektrischen Heizkörper, welcher in einer öffentlichen Toilette im Himmelsgarten aufgehängt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des Heizkörpers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell