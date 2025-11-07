LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht
Schönau v.d. Walde (Landkreis Gotha) (ots)
Am 05. November, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 20.30 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem auf einem Imbissparkplatz in der Gothaer Straße geparktem Chevrolet. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0289055/2025) entgegengenommen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell