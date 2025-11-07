Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unverletzt

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein 56-jähriger befuhr gestern Morgen die Ortsumfahrung von Richtung Steinbruch in Richtung Creuzburg mit einem mit Steinen beladenen Lkw. Offenbar wich der Fahrzeugführer dabei einem Reh aus, kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, der 56 Jahre alte Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lkw musste geborgen werden, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. (jd)

