PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Anton-Schlecker-Straße geparkter Audi wurde gestern durch ein oder mehrere Unbekannte zerkratzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 05.45 Uhr und 13.50 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0289467/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:23

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Eisenach (ots) - Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Mittag die Mühlhäuser Straße aus Richtung Innenstadt und musste an der Kreuzung zur Ernst-Thälmann-Straße verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 79 Jahre alte Fahrer eines Opel bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. In der Folge kollidierte er seitlich mit einem Hyundai, der die Ernst-Thälmann-Straße aus Richtung Kreisel befuhr. Der 70-Jährige wurde sodann auf einen Opel eines ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl

    Arnstadt (ots) - Propangasflaschen im Wert von ungefähr 1.000 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen von einem Firmengelände in der Friedrichstraße. Die Flaschen waren in einer entsprechenden Box gelagert, welche durch den oder die Unbekannten gewaltsam geöffnet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem 04. November, 18.45 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch

    Gotha (ots) - In ein Bürogebäude in der Straße "An der Ostbahn" versuchten ein oder mehrere Unbekannte in der zurückliegenden Nacht, gegen 00.10 Uhr, gewaltsam einzudringen. Dies misslang dem oder den Tätern. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro an einer Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0288551/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren