LPI-GTH: Sachbeschädigung

Eisenach (ots) - Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Mittag die Mühlhäuser Straße aus Richtung Innenstadt und musste an der Kreuzung zur Ernst-Thälmann-Straße verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 79 Jahre alte Fahrer eines Opel bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. In der Folge kollidierte er seitlich mit einem Hyundai, der die Ernst-Thälmann-Straße aus Richtung Kreisel befuhr. Der 70-Jährige wurde sodann auf einen Opel eines ...

