LPI-GTH: Sachbeschädigung
Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)
Ein auf einem Parkplatz in der Anton-Schlecker-Straße geparkter Audi wurde gestern durch ein oder mehrere Unbekannte zerkratzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 05.45 Uhr und 13.50 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0289467/2025) entgegen. (jd)
