POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Verkehrsunfälle - Polizist bespuckt - Widerstand gegen Polizeibeamte - Pkw beschädigt

Schorndorf: Versuchter Einbruch

Am Samstagmorgen gegen 5:40 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Juweliergeschäft in der Johann-Philipp-Palm-Straße einzubrechen. Durch die Einbrecher wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt, ins Innere des Geschäftes gelangten sie allerdings nicht. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Verkehrsschild beschädigt

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Benzstraße ein Verkehrsschild und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das beschädigte Schild wurde am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr bemerkt, der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kaisersbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Sonntag kurz nach 17 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die L1150 von Kaisersbach in Richtung Mönchhof. Hierbei kam er zu weit nach links und touchierte den Opel eines entgegenkommenden 51 Jahre alten Autofahrers. Der Opel-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem silbernen / grauen Kleinwagen unterwegs war, fuhr nach dem Unfall unerlaubt weiter. Zeugenhinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Polizisten angegriffen und beleidigt

Aufgrund einer Ruhestörung wurden Beamte des Polizeireviers Backnang am Samstagabend gegen 22:30 Uhr in die Sulzbacher Straße beordert. Nachdem die Beamten die Personen in der betreffenden Wohnung zur Ruhe ermahnt hatten, kam ein 26-jähriger Mann aus der Wohnung, ging mit erhobener Hand auf diesen zu und schlug ihm gegen den Oberkörper. Ein 24-Jähriger kam ebenfalls hinzu und beleidigte die Polizisten. Beide Männer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Pkw beschädigt

Am Freitag zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Frizstraße auf einem Parkplatz geparkten Porsche, indem er diesen zerkratzte. Hierdurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag 17 Uhr und Samstag 17 Uhr einen im Kelterweg geparkten Toyota und verließ anschließend die Unfallstelle. Dabei hinterließ er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Winnenden-Breuningsweiler: Polizist bespuckt

Aufgrund eines Mannes, der in einem Wohnhaus in der Roßbergstraße randalierte, wurde die Polizei am Freitagabend gegen 18:20 Uhr hinzugerufen. Kurz bevor die Beamten vor Ort eintrafen, flüchtete der Mann zunächst, kam aber kurze Zeit später wieder zur Örtlichkeit zurück. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und von einer Fremdgefährdung ausgegangen werden musste, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei bespuckte er einen der Polizisten und beleidigte und bedrohte die Beamten mehrfach. Der 42-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik gebracht, er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Backnang: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 14:50 Uhr und 15:45 Uhr wurde in der Eugen-Adolff-Straße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Skoda durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Kirchberg an der Murr: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag, 18 Uhr und Samstag, 15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zugang zu einem Haus in der Danziger Straße. Anschließend durchwühlten sie diverse Räume und entwendeten Schmuck sowie einen Teppich. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro, der Sachschaden an einem Fenster auf ca. 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Backnang: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person in die Röntgenstraße gerufen. Der 51-jährige Mann soll in seiner Wohnung herumgeschrien und randaliert haben. Vor Ort versuchten die Polizeibeamten, Kontakt mit dem Beschuldigten aufzunehmen, der sich in seiner Wohnung aufhielt und weigerte, die Tür zu öffnen. Lautstark schrie er in seiner Wohnung umher, während eine Beamtin durch ein geöffnetes Fenster Kontakt mit ihm herstellte. Der Beschuldigte beschimpfte die Beamtin daraufhin durch das Fenster. Währenddessen konnte die Wohnungstüre geöffnet werden, woraufhin der 51-Jährige aggressiv reagierte und die Beamten in der Folge mit einem Sägeblatt bedrohte. Der Mann konnte durch die Polizisten zunächst beruhigt und in Gewahrsam genommen werden. Während der Verbringung in den Streifenwagen wurde der Mann erneut aggressiv und leistete Widerstand, trat gegen den Streifenwagen und beleidigte und bedrohte die Ordnungshüter. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Fachklinikum verbracht. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert war und auch Drogen konsumiert hatte, er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

