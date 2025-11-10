PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl und Körperverletzung

Aalen (ots)

Michelfeld: Diebstahl aus Fast-Food-Restaurant

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:40 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zum Hof eines Fast-Food-Restaurants in der Daimlerstraße und entwendeten dort etwa 80 Liter Fett. Anschließend entfernten Sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Dieben unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Neißeweg geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag wurde in einem Zeitraum von 11 bis 12:30 Uhr aus einem Pkw der Marke BMW in der Ölbergstraße ein Wertgutschein sowie eine Sonnenbrille entwendet. Der Pkw war in diesem Zweitraum nicht verschlossen. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, diese Informationen an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 mitzuteilen.

Bergbronn: Fahrradfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Eine 60-jährige Radfahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 6 Uhr die L1010 von Bergbronn in Fahrtrichtung Waldtann, als sie alleinbeteiligt in einem Grünstreifen mit ihrem Fahrrad zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte.

Crailsheim: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr soll es in der Worthingtonstraße beim Stadtpark zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen sein, bei welcher eine unbekannte Gruppierung zwei Personen zunächst bedrohte und anschließend auf diese einschlug. Bei dem Vorfall erlitten ein 19-Jähriger und ein 18-Jähriger Verletzungen. Die angreifende Gruppe flüchtete anschließend durch den Stadtpark in Richtung Grabenstraße. Eine eingeleitete Fahndung im Bereich der Innenstadt verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr fiel auf der L2218 zwischen Ilshofen und Crailsheim ein verdächtiger Pkw auf, der mit geringer Geschwindigkeit und auffälliger Fahrweise unterwegs war, was eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellte. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde der 29-jährige Fahrer eines Renaults angehalten. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Mann musste daraufhin nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

