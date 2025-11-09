PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Hüttlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 20:15 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Tilsiter Straße ein. Zunächst hatten sie versucht, eine Kellertüre aufzuhebeln, was offenbar nicht gelang. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher schließlich ins Haus und durchsuchten hier mehrere Räume und Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen, entwendeten die Täter einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Tatzeitraum Wahrnehmungen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

