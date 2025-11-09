Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Unachtsam ausgeparkt

Am Samstag gegen 11:15 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem PKW Audi aus einem Parkplatz in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er offenbar einen PKW VW, der von einer 47-Jährigen gelenkt wurde und gerade auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro.

Gem. Remshalden - Rohrbronn: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr eine 65-Jährige die Landesstraße 1140 zwischen Winterbach und Remshalden - Rohrbronn mit ihrem PKW Fiat. Aus unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und blieb unterhalb der Fahrbahn in einem Gebüsch liegen. Da anfangs unklar war, ob die Frau möglicherweise in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert, die mit acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausrückte. Die Frau konnte ihr Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Sie hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Winnenden: Geparktes Auto angefahren und unerlaubt entfernt

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 15:50 Uhr wurde ein, in der Straße Körnle in Winnenden - Schelmenholz, geparkter PKW Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift, so dass ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Samstag zwischen 19:45 Uhr und 22:15 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Kernenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentüre auf und durchsuchten die Wohnung im Erdgeschoss. Sie entwendeten ein paar Schmuckstücke und einen geringen Geldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell