PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Unachtsam ausgeparkt

Am Samstag gegen 11:15 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem PKW Audi aus einem Parkplatz in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er offenbar einen PKW VW, der von einer 47-Jährigen gelenkt wurde und gerade auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro.

Gem. Remshalden - Rohrbronn: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr eine 65-Jährige die Landesstraße 1140 zwischen Winterbach und Remshalden - Rohrbronn mit ihrem PKW Fiat. Aus unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und blieb unterhalb der Fahrbahn in einem Gebüsch liegen. Da anfangs unklar war, ob die Frau möglicherweise in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert, die mit acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausrückte. Die Frau konnte ihr Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Sie hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Winnenden: Geparktes Auto angefahren und unerlaubt entfernt

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 15:50 Uhr wurde ein, in der Straße Körnle in Winnenden - Schelmenholz, geparkter PKW Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift, so dass ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Samstag zwischen 19:45 Uhr und 22:15 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Kernenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentüre auf und durchsuchten die Wohnung im Erdgeschoss. Sie entwendeten ein paar Schmuckstücke und einen geringen Geldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:28

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt Am Sonntag gegen 00:45 Uhr wollte ein 26-Jähriger mit seinem PKW Audi in der Lange Straße wenden und beschädigte dabei einen geparkten PKW Fiat. Er wurde durch mehrere Personen, die den Unfall wahrgenommen hatten, angesprochen, setzte seine Fahrt aber nach einem kurzen Streitgespräch fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 14:32

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis:

    Aalen (ots) - Nellmersbach: Unfall unter Alkoholeinfluss - Am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mazda-Fahrer mit seinem PKW die Robert-Bosch-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Firmenschild. Der PKW kam im Anschluss stark beschädigt auf der Fahrerseite liegend zum ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 13:58

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

    Aalen (ots) - Böbingen an der Rems: Einbruch in Wohnhaus Am Freitagabend im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Erlenweg ein. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und entwendete aus dem Gebäude Wertgegenstände und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren