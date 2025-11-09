PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr wollte ein 26-Jähriger mit seinem PKW Audi in der Lange Straße wenden und beschädigte dabei einen geparkten PKW Fiat. Er wurde durch mehrere Personen, die den Unfall wahrgenommen hatten, angesprochen, setzte seine Fahrt aber nach einem kurzen Streitgespräch fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Der 26-Jährige konnte aufgrund der Zeugenhinweise, im Zuge der eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 14:32

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis:

    Aalen (ots) - Nellmersbach: Unfall unter Alkoholeinfluss - Am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mazda-Fahrer mit seinem PKW die Robert-Bosch-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Firmenschild. Der PKW kam im Anschluss stark beschädigt auf der Fahrerseite liegend zum ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 13:58

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

    Aalen (ots) - Böbingen an der Rems: Einbruch in Wohnhaus Am Freitagabend im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Erlenweg ein. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und entwendete aus dem Gebäude Wertgegenstände und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:13

    POL-AA: Ostalbkreis: Anlagebetrug - Diebstahl - PKW zerkratzt - Unfall

    Aalen (ots) - Gschwend: Weidezaungerät entwendet Zwischen Mittwochmorgen, 9 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, wurde von einer Weide entlang der L1150, im Bereich der "Kesselkurve" ein Weidezaungerät inklusive Solarsystem entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 6562 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren