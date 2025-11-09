Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr wollte ein 26-Jähriger mit seinem PKW Audi in der Lange Straße wenden und beschädigte dabei einen geparkten PKW Fiat. Er wurde durch mehrere Personen, die den Unfall wahrgenommen hatten, angesprochen, setzte seine Fahrt aber nach einem kurzen Streitgespräch fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Der 26-Jährige konnte aufgrund der Zeugenhinweise, im Zuge der eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

