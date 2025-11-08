Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots)

Nellmersbach: Unfall unter Alkoholeinfluss -

Am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mazda-Fahrer mit seinem PKW die Robert-Bosch-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Firmenschild. Der PKW kam im Anschluss stark beschädigt auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der alkoholisierte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber in der Folge an seiner Wohnanschrift durch die Polizei ermittelt und festgestellt werden. Neben einer Blutprobe muss er nun auch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beträgt geschätzte 35.000 Euro.

Remshalden-B29: Von der Fahrbahn abgekommen -

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr befuhr 54 -jähriger Peugeot-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Remshalden-West kam er aufgrund Ablenkung zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor dort die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw fuhr auf einer Strecke von mehr als 100 Metern im Grünstreifen und überfuhr dabei mehrere kleine Bäume. Ein 76 -jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer und eine weitere 70 -jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 35.000 Euro.

Schorndorf: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus -

Am Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter im Schutze der Dunkelheit in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Dabei zerstörte er mehrere Lampen mit Bewegungsmelder und beschädigte zwei Fenster. Es blieb beim Versuch und der Täter gelangte nicht in das Gebäude. Der Einbruchsversuch wurde durch die Bewohner gegen 19:30 Uhr bemerkt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell