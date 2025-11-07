PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Omnibusse beschädigt & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Omnibusse beschädigt

Am Donnerstagabend zwischen 17:50 Uhr und 18:20 wurden zwei Omnibusse in der Straße Im Sämann mit Steinen beworfen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Murrhardt: Geparkten Pkw gestreift

Eine 31-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr die Brennäckerstraße und streifte hierbei einen geparkten Jaguar. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

