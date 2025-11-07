Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Schließfächer aufgebrochen

Aalen (ots)

Korb-Kleinheppach: Einbruch

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 20:25 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Grabenstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, aber beim Einbruch Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 9:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen in einem Parkhaus in der Gerberstraße einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winterbach: Aufgefahren

Eine 25-jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 14:30 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen Winterbach und Geradstetten bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 34 Jahre alte Opel-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Pkw vs. Fahrrad - Zeugen gesucht

Eine 23-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 8:15 Uhr die Bahnhofstraße und wollte von dieser nach rechts in die Ringstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad ebenfalls die Bahnhofstraße in gleicher Richtung und kollidierte mit dem abbremsenden Renault. Nach einem kurzen Gespräch verließ das Kind, das beim Unfall nicht verletzt wurde, die Unfallstelle. Der Junge soll ca. zehn Jahre alt sein, eine leicht bräunliche Hautfarbe haben und mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt soll er einen schwarzen Helm und schwarze Jeans getragen haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Oeffingen: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Neckartalstraße und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck und eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Backnang: Schließfächer aufgebrochen

Am Donnerstag zwischen 21 Uhr und 23 Uhr brach ein Dieb mehrere Schließfächer in einem Fitnessstudio auf und entwendete eine Weste sowie Bargeld. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 67-jähriger Radfahrer die Sulzbacher Straße in Richtung der B14. Dabei kam er nach links auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem 30-jährigen Rettungswagenfahrer, welcher in die gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Bei ihm wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell