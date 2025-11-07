PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Verkehrsunfall und Vandalismus

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch gegen 13:35 Uhr in der Mozartstraße ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Personen, welche Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen: Stauende übersehen

Ein 67-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die B290 in Fahrtrichtung Wallhausen und übersah hierbei einen Stau. Der Fahrer versuchte, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts auszuweichen, touchierte jedoch den BMW eines 42-Jährigen. Anschließend kam der 67-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Frankenharft/Gründelhardt: Vandalismus im Garten

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, kam es im Veilchenweg zu einem Vandalismusvorfall in einem Garten. Dabei wurde ein Kompostbehälter beschädigt, eine Restmülltonne umgeworfen und deren Inhalt verstreut sowie ein Leitpfosten abgelegt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Vorfall an das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Kellerbrand

    Aalen (ots) - Aalen/Hofen: Kellerbrand Gegen 8:30 Uhr kam es am Donnerstag in der Dolomitstraße zu einem Brand in einem Heizungskeller. Bei dem Brand wurde der Hauseigentümer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 70 000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Brand - Unfälle

    Aalen (ots) - Kirchheim am Ries: Vorfahrt missachtet Am Dienstag gegen 10 Uhr befuhr ein 86-jähriger Opel-Lenker die Huftenstraße. An der Kreuzung zur Felderstraße missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Mazda-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro entstand. Ellwangen: Einbruch Einbrecher versuchten zwischen Montag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 15:50 Uhr, in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren