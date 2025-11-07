Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Verkehrsunfall und Vandalismus

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch gegen 13:35 Uhr in der Mozartstraße ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Personen, welche Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen: Stauende übersehen

Ein 67-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die B290 in Fahrtrichtung Wallhausen und übersah hierbei einen Stau. Der Fahrer versuchte, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts auszuweichen, touchierte jedoch den BMW eines 42-Jährigen. Anschließend kam der 67-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Frankenharft/Gründelhardt: Vandalismus im Garten

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, kam es im Veilchenweg zu einem Vandalismusvorfall in einem Garten. Dabei wurde ein Kompostbehälter beschädigt, eine Restmülltonne umgeworfen und deren Inhalt verstreut sowie ein Leitpfosten abgelegt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Vorfall an das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell