Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Kirchheim am Ries: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 10 Uhr befuhr ein 86-jähriger Opel-Lenker die Huftenstraße. An der Kreuzung zur Felderstraße missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Mazda-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro entstand.

Ellwangen: Einbruch

Einbrecher versuchten zwischen Montag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 15:50 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hermann-Weller-Straße einzudringen. Zunächst versuchten sie die Kellertür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Glasscheibe der Tür ein und gelangten somit in das Innere des Hauses. Anschließend durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07961 9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger VW-Lenker den Kreisverkehr Bahnhofsplatz/Lorcher Straße. Als ein vor ihm fahrender 49-Jähriger mit seinem Mazda am Fußgängerüberweg in der Lorcher Straße anhalten musste, bemerkte dies der 75-Jährige zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Mit Pedelec gestürzt

Ein 89-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 14:30 Uhr mit einem Pedelec den Fahrradstreifen der Scheffoldstraße von Bettringen in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Dabei fuhr der Mann versehentlich gegen den rechten Bordstein und kam dadurch alleinbeteiligt zu Fall. Beim Sturz wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Unfall

Am Mittwoch gegen 19:50 Uhr missachtete ein 48-jähriger Hyundai-Fahrer in der Güglingstraße beim Einfahren in den Kreisverkehr bei der Buchaufahrt, die Vorfahrt eines Piaggo-Lenkers. Es kam zur Kollision, bei welcher der Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Mögglingen: Unfall

Eine 35-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 11:45 Uhr mit ihrem VW auf der B29 zwischen Böbingen und Mögglingen auf einen vor ihr fahrenden VW, der von einem 70-Jährigen gelenkt wurde, auf. Die 68-jährige Beifahrerin des 70-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Abtsgmünd: Brand eines Geräteschuppens

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr wurde der Brand eines Schuppens im Burren gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich durch einen kurz zuvor benutzten Aufsitzrasenmährer, dessen Motor noch heiß war, umliegende Gegenstände entzündet wurden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Abtsgmünd, die mit 40 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort waren, unter Kontrolle gebracht werden, bevor er auf andere Gebäude übergriff. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell