POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Pkw beschädigt

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Lehenstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Remshalden-Geradstetten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 9:15 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch in der Friedensstraße auf dem Parkplatz an der Wilhelm-Enßle-Halle einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Kernen im Remstal/Stetten: Einbruch

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr bemerkte ein Bewohner einer Wohnung im Lerchenweg, dass unbekannte Einbrecher sich über eine Balkontüre Zugang zur Wohnung verschafft haben. Der Bewohner schaltete daraufhin das Licht ein, woraufhin die Personen in Richtung Endersbacher Straße flüchteten. Der Mann verfolgte diese, verlor sie jedoch aus den Augen. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlung in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 0711 9519130 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Eberhardstraße in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße wurde am Mittwoch zwischen 8:45 Uhr und 19:15 Uhr ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter VW durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden im dreistelligen Bereich zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 zu melden.

Backnang: Pkw beschädigt

Am Mittwoch zwischen 7:00 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen im Adalbert-Stifter-Weg geparkten BMW, indem er diesen zerkratzte und einen Reifen zerstach. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

