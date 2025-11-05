PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Gaststätte

Aalen (ots)

Winterbach: Einbruch in Gaststätte

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntag 22 Uhr und Mittwoch 10 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Ostlandstraße und entwendete aus dieser mehrere Flaschen Alkohol im Wert von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

