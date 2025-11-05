POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Gaststätte
Aalen (ots)
Winterbach: Einbruch in Gaststätte
Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntag 22 Uhr und Mittwoch 10 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Ostlandstraße und entwendete aus dieser mehrere Flaschen Alkohol im Wert von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.
