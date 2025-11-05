POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Gaststätte

Aalen (ots) - Leutenbach / Plüderhausen: Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug der Polizei zum Thema Einbruchschutz Wenn in das eigene Haus oder in die eigene Wohnung eingebrochen wurde, stellt dies eine schwere Verletzung der Privatsphäre dar. Dieses Ereignis ist für viele Menschen ein schockierendes ...

mehr