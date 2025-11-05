Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Veranstaltungen zum Thema Einbruchschutz - Einbruch in Bäckerei - Verkehrsunfälle

Leutenbach / Plüderhausen: Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug der Polizei zum Thema Einbruchschutz

Wenn in das eigene Haus oder in die eigene Wohnung eingebrochen wurde, stellt dies eine schwere Verletzung der Privatsphäre dar. Dieses Ereignis ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Es hat nicht selten zur Folge, dass sich Menschen in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Unter dem Verlust des Sicherheitsgefühls leidet die Lebensqualität. Die Zahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs sind nach den Corona Jahren wieder steigend. Daher bietet die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mehrere Termine mit dem Informationsfahrzeug der Polizei an. Durch präventive Maßnahmen soll ein Einbruch deutlich erschwert werden. Nahezu 40% der Einbrüche scheitern im Versuch. In diesem Fahrzeug kann sich die Bevölkerung zu Verhaltensweisen, aber insbesondere zu genormten und zertifizierten Produkten der mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten, informieren. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Fellbach ist mit dem Informationsfahrzeug an nachstehenden Terminen und Örtlichkeiten anzutreffen:

Mittwoch, 12.11.2025, 08.00 - 16.30 Uhr, 71397 Leutenbach, Löwenplatz

Donnerstag, 13.11.2025, 09.00 - 16.30 Uhr, 73655 Plüderhausen, Gänswasen

Weinstadt-Endersbach: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Strümpfelbacher Straße ein und entwendeten aus dieser eine Kaffeemühle im Wert von ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 7:15 Uhr in der Beinsteiner Straße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimm das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 9:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Oberen Steigstraße einen geparkten VW Polo und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer bemerkte am Mittwochmorgen beim Befahren der Schorndorfer Straße kurz nach 7:30 Uhr zu spät, dass der vor ihm fahrende 50 Jahre alte Nissan-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Der Nissan-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der Schaden an den beiden Autos wird auf 8000 Euro geschätzt.

