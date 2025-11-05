PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeuge gesucht, Unfall in scharfer Linkskurve

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeuge gesucht

Am Dienstag gegen 13:50 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Unfallflucht beobachtet, welche sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Raiffeisenstraße zugetragen hat. Hierbei bog ein Lkw-Lenker auf dem Parkplatz nach links ab und streifte dabei hinten links einen geparkten Pkw der Marke Seat. Anschließend entfernte sich der Lkw-Lenker unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Schwäbisch Hall sucht nun nach dem genannten Zeugen und bittet diesen, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Rosengarten: Unfall in scharfer Linkskurve

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker befuhr am Dienstagabend gegen 21:55 Uhr die K2597 mit seinem VW, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in eine scharfe Linkskurve einfuhr und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Anschließend schlug das Fahrzeug rechts in die Begrünung und drehte sich dort. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, ihr 19-jähriger Mitfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Alle Personen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Schaden von rund 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

