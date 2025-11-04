Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: Kellerbrand

Aalen (ots)

Im Keller eines Wohnhauses in der Straße Hirschgraben kam es am Dienstagnachmittag zum Brandausbruch. Gegen 14:20 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Wärmepumpe im Keller aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Vier Bewohner des Hauses, die den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits überwiegend gelöscht hatten, wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt, zwei Personen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, das Haus ist momentan nicht bewohnbar. Die Feuerwehren Welzheim und Pfahlbronn waren mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz, zudem war der Rettungsdienst mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 13 Personen vor Ort.

