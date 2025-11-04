PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Als am Dienstag, gegen 7:20 Uhr, eine 61-jährige Hyundai-Fahrerin aus einer Hofeinfahrt in den Talweg einfahren wollte, übersah sie einen von links kommenden VW einer 19-Jährigen. Es kam zum Unfall. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Neresheim: Unfallflucht

Um in den fließenden Verkehr der Hauptstraße einfahren zu können, setzte am Montag gegen 13:25 Uhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer seinen LKW zurück und kollidierte mit einem dahinter geparkten Skoda eines 56-Jährigen. Anschließend setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW überschlägt sich

Am Montag gegen 14 Uhr befuhr eine 24-jährige Lenkerin eines Honda die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe Hussenhofen kam sie mit ihrem PKW aus unbekannten Gründen nach links von Straße ab. Hier wurde das Fahrzeug ausgehebelt und überschlug sich. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

