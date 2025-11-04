PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall - Einbrüche - Kreuz von Friedhof gestohlen - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 25-jährige VW-Fahrerin missachtete am Dienstagmorgen gegen 9:15 Uhr an der Einmündung Großheppacher Straße / Wartbühlstraße die Vorfahrt eines 63 Jahre alten Skoda-Fahrers und verursachte hierbei eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Plüderhausen: Kreuz von Friedhof gestohlen

Zwischen dem 18.10.2025 und dem 01.11.2025 wurde von einem Urnengrab auf dem Friedhof in der Hauptstraße ein metallenes Kreuz im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen sowie einige Pflanzen vom Grab entfernt. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 81344 um Zeugenhinweise.

Kaisersbach: Einbrüche

Zwischen Montag, 21:45 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr kam es in der Straße Anwanden gleich zu zwei Einbrüchen.

Im Kinderhaus wurden zwei Wandschränke aufgebrochen und ein Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

In der Grundschule wurde ebenfalls ein Tresor aufgebrochen und zudem ein Tresor aus der Wandhalterung gerissen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, aber Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht.

Der Polizeiposten Welzheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in der Karolingerstraße ein geparkter Mercedes auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt und mit grüner Farbe beschmutzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Einbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Im Heimgarten und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei goldene Uhren gestohlen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Backnang: Einbruch in KiTa

Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 7:10 Uhr wurde in eine Kindertagesstätte in der Straße Zwischenäckerle eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich eine Toniebox gestohlen, der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

