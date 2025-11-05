Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - PKW zerkratzt - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Dienstag zwischen 14:20 Uhr und 16:15 Uhr wurde ein VW Touran, der auf einem Behindertenparkplatz auf dem Marktplatz abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschießend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Unfall

Eine 57-jährige BMW-Lenkerin wollte am Dienstag gegen 13:10 Uhr von der Straße Am Schimmelberg nach links in die Binsengasse einbiegen. Hierbei übersah sie einen verkehrsbedingt haltenden VW, der von einer 52-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen VW, der im Talweg abgestellt war, einen Laptop mit Zubehör sowie Samsung Galaxy Buds. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag gegen 19:40 Uhr in der Hegelstraße einen entgegenkommenden Dacia, der von einer 33-Jährigen gelenkt wurde. Anschließend fuhr der Verursacher, bei dem es sich um einen schwarzen Pkw mit AA-Kennzeichen handeln soll, einfach weiter und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Unfall

Am Dienstag gegen 07:10 Uhr befuhr eine 23-jährige Opel-Lenkerin die Lettenbergstraße vom Mäderhof kommend in Richtung K3326. Als er auf die K3326 in Richtung Unterrombach einbiegen wollte, übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine von links kommende 30-jährige Motorradfahrerin, die in Richtung Hammerstadt fuhr. Es kam zur Kollision, bei der sich die 30-Jährige leicht verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Aalen: PKW zerkratzt

Am Dienstag um 9:45 Uhr parkte ein 31-Jähriger seinen Daimler-Benz in der Stuttgarter Straße, vor einem Bettengeschäft, rückwärts ein. Als er etwa 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Dem 31-Jährigen fiel im Vorfeld eine etwa 35-jährige Hyundai-Lenkerin auf, die ebenfalls in den Parkplatz einfahren wollte und sich darüber ärgerte. Ob diese mit dem Vorfall in Zusammenhang steht ist jedoch nicht bekannt. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell