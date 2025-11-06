Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Mehrfamilienhaus, Verkehrsunfälle und handgreiflicher Ladendieb

Gaildorf: Ladendieb wird handgreiflich

Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr gingen zwei Männer in ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. In einem günstigen Moment trug einer der beiden Männer vier Paletten mit Energiedrinks aus dem Geschäft und flüchtete. Der zweite Mann wurde zunächst von einer Mitarbeiterin festgehalten, als er jedoch nach der 53-jährigen Mitarbeiterin trat und eine Dose nach dieser warf, konnte er sich losreißen und flüchten. Die beiden schwarzhaarigen Männer, welche etwa 18-24 Jahre alt waren, schmächtig gebaut und dunkel gekleidet waren, flüchteten in Richtung Innenstadt. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zu den beiden Ladendieben unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Mainhardt: Unfall auf Parkplatz

Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr am Mittwochvormittag gegen 11:45 Uhr aus einer Parklücke auf einem Parkplatz Am Moosbach. Dabei kollidierte die 39-jährige VW-Fahrerin mit einer vorbeifahrenden76-jährigen Hyundai-Fahrerin. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen welche den Unfall beobachtet haben.

Crailsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag kam es zwischen 7 Uhr und 12 Uhr in der Worthingtonstraße zu einer Unfallflucht, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß geparkten Pkw des Herstellers Seat beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zum Verursacher beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr, wurde im Spitalgarten ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gemeldet, der sich auf die benachbarte Wohnung ausbreitete. Die Feuerwehr Crailsheim, die mit 11 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro aus.

