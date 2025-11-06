Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist belästigt Frau - Reifen zerstochen - Türe durch Sprengkörper beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Exhibitionist belästigt Frau

Ein Exhibitionist hat am Mittwochmittag eine Frau belästigt. Die 63-Jährige war gegen 12:30 Uhr zu Fuß an der Rems unterwegs und ging aus Richtung der "Fischtreppe" den "Müllersteig" hinauf. Hierbei wurde sie zunächst von einem Mann überholt, der kurz darauf ein Stück weiter oben mit offener Hose im Gebüsch stand. Als die Frau auf gleicher Höhe war, sprach der bisher unbekannte Mann sie an und fragte sie, ob sie seinen Penis anfassen wolle. Der Penis des Mannes sei hierbei auch erigiert gewesen. Die Frau verneinte und verließ die Örtlichkeit anschließend schnellen Schrittes.

Der Mann soll unter 30 Jahren alt mit einer sportlichen Statur sein. Er hatte laut der Geschädigten dunkle Haare, eine helle Hautfarbe, dunkle Augen und sprach akzentfreies deutsch. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose getragen und einen Roller bzw. E-Scooter mitgeführt haben.

Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Mann.

Waiblingen: Reifen zerstochen

Am Donnerstag zwischen 0:15 Uhr und 9:45 Uhr wurden in der Badstraße an einem Hyundai drei Reifen von einem bisher unbekannten Täter zerstochen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Murrhardt: Türe durch Sprengkörper beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht hörten Anwohner der Fornsbacher Straße einen lauten Knall und verständigten anschließend die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Nacht vor der Eingangstüre einer Gaststätte ein bislang noch nicht näher verifizierbarer Sprengkörper platziert und gezündet wurde. Bei der Detonation wurde die Eingangstüre des Gebäudes stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell