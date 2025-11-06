PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist belästigt Frau - Reifen zerstochen - Türe durch Sprengkörper beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Exhibitionist belästigt Frau

Ein Exhibitionist hat am Mittwochmittag eine Frau belästigt. Die 63-Jährige war gegen 12:30 Uhr zu Fuß an der Rems unterwegs und ging aus Richtung der "Fischtreppe" den "Müllersteig" hinauf. Hierbei wurde sie zunächst von einem Mann überholt, der kurz darauf ein Stück weiter oben mit offener Hose im Gebüsch stand. Als die Frau auf gleicher Höhe war, sprach der bisher unbekannte Mann sie an und fragte sie, ob sie seinen Penis anfassen wolle. Der Penis des Mannes sei hierbei auch erigiert gewesen. Die Frau verneinte und verließ die Örtlichkeit anschließend schnellen Schrittes.

Der Mann soll unter 30 Jahren alt mit einer sportlichen Statur sein. Er hatte laut der Geschädigten dunkle Haare, eine helle Hautfarbe, dunkle Augen und sprach akzentfreies deutsch. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose getragen und einen Roller bzw. E-Scooter mitgeführt haben.

Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Mann.

Waiblingen: Reifen zerstochen

Am Donnerstag zwischen 0:15 Uhr und 9:45 Uhr wurden in der Badstraße an einem Hyundai drei Reifen von einem bisher unbekannten Täter zerstochen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Murrhardt: Türe durch Sprengkörper beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht hörten Anwohner der Fornsbacher Straße einen lauten Knall und verständigten anschließend die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Nacht vor der Eingangstüre einer Gaststätte ein bislang noch nicht näher verifizierbarer Sprengkörper platziert und gezündet wurde. Bei der Detonation wurde die Eingangstüre des Gebäudes stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 08:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Brand - Unfälle

    Aalen (ots) - Kirchheim am Ries: Vorfahrt missachtet Am Dienstag gegen 10 Uhr befuhr ein 86-jähriger Opel-Lenker die Huftenstraße. An der Kreuzung zur Felderstraße missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Mazda-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro entstand. Ellwangen: Einbruch Einbrecher versuchten zwischen Montag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 15:50 Uhr, in ein ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 07:58

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Pkw beschädigt

    Aalen (ots) - Remshalden-Grunbach: Unfallflucht Am Mittwoch in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Lehenstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren