Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kellerbrand

Aalen (ots)

Aalen/Hofen: Kellerbrand

Gegen 8:30 Uhr kam es am Donnerstag in der Dolomitstraße zu einem Brand in einem Heizungskeller. Bei dem Brand wurde der Hauseigentümer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 70 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

