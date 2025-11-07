PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger VW-Lenker die Lettenbergstraße von Affalterried in Richtung Hammerstadt. Vermutlich aufgrund der blendenden Sonne kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In der Folge wurde das Fahrzeug von der Leitplanke abgewiesen und kam auf Grund dessen nach links von der Fahrbahn ab. Letztlich kam der PKW auf dem dortigen Radweg zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr einen Seat, der auf dem Parkplatz beim Amtsgerichts in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 05:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein Dacia, der auf einem Parkplatz beim Amtsgericht in der Stuttgarter Straße geparkt war, durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Unfall

Ein 84-jähriger Opel-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 09:50 Uhr die Steinbeisstraße. Als er einem entgegenkommenden Rettungswagen Platz machen wollte, touchierte er einen dort geparkten VW. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

