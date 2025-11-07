Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität

Aalen (ots)

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei Baden-Württemberg auch in diesem Jahr eine großangelegte Fahndungs- und Kontrollaktion zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität durchgeführt, an der auch das Polizeipräsidium Aalen teilgenommen hat. Im Zeitraum zwischen dem 22.10.2025 und dem 04.11.2025 wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen insgesamt 27 Kontrollaktionen durchgeführt. Bei den Kontrollaktionen wurden über 700 Fahrzeuge und über 1400 Personen kontrolliert. Hierbei konnten über 100 Verstöße, also Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, festgestellt sowie fünf Haftbefehle vollstreckt werden. Zudem wurde durch die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen mehrere Infostände und Veranstaltungen zum Thema Einbruchschutz angeboten.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

