PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität

Aalen (ots)

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei Baden-Württemberg auch in diesem Jahr eine großangelegte Fahndungs- und Kontrollaktion zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität durchgeführt, an der auch das Polizeipräsidium Aalen teilgenommen hat. Im Zeitraum zwischen dem 22.10.2025 und dem 04.11.2025 wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen insgesamt 27 Kontrollaktionen durchgeführt. Bei den Kontrollaktionen wurden über 700 Fahrzeuge und über 1400 Personen kontrolliert. Hierbei konnten über 100 Verstöße, also Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, festgestellt sowie fünf Haftbefehle vollstreckt werden. Zudem wurde durch die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen mehrere Infostände und Veranstaltungen zum Thema Einbruchschutz angeboten.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:16

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Von Fahrbahn abgekommen Am Donnerstag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger VW-Lenker die Lettenbergstraße von Affalterried in Richtung Hammerstadt. Vermutlich aufgrund der blendenden Sonne kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In der Folge wurde das Fahrzeug von der Leitplanke abgewiesen und kam auf Grund dessen nach links von der Fahrbahn ab. Letztlich kam der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Schließfächer aufgebrochen

    Aalen (ots) - Korb-Kleinheppach: Einbruch Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 20:25 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Grabenstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, aber beim Einbruch Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:25

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Verkehrsunfall und Vandalismus

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch gegen 13:35 Uhr in der Mozartstraße ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Personen, welche Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden. Wallhausen: Stauende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren