Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

Aalen (ots)

Böbingen an der Rems: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Erlenweg ein. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und entwendete aus dem Gebäude Wertgegenstände und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 an.

