PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

Aalen (ots)

Böbingen an der Rems: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Erlenweg ein. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und entwendete aus dem Gebäude Wertgegenstände und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 15:13

    POL-AA: Ostalbkreis: Anlagebetrug - Diebstahl - PKW zerkratzt - Unfall

    Aalen (ots) - Gschwend: Weidezaungerät entwendet Zwischen Mittwochmorgen, 9 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, wurde von einer Weide entlang der L1150, im Bereich der "Kesselkurve" ein Weidezaungerät inklusive Solarsystem entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 6562 entgegen. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:46

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Omnibusse beschädigt & Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Waiblingen: Omnibusse beschädigt Am Donnerstagabend zwischen 17:50 Uhr und 18:20 wurden zwei Omnibusse in der Straße Im Sämann mit Steinen beworfen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Murrhardt: Geparkten Pkw gestreift Eine 31-jährige BMW-Fahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren