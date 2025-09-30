Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509145

Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Samstag, 27. September 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in Hilden eine Ampelanlage an der Kreuzung Oststraße / Elberfelder Straße. Die Ampel war nach der Kollision nicht mehr funktionsfähig. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Sonntag, 28. September 2025, missachtete gegen 18:30 Uhr ein noch unbekannter Autofahrer die Vorfahrt einer auf dem Winkelsweg fahrenden Pedelecfahrerin. Das Auto bog aus dem Kurfürstenweg auf den Winkelsweg ab und zwang die 51-Jährige zu einem abrupten Bremsmanöver, bei dem sie zu Boden fiel und hierbei verletzt wurde. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Pedelecfahrerin wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 29. September 2025, flüchtete ein unbekanntes Fahrzeug nach einem Unfall in Langenfeld, bei dem ein Linienbus sowie zwei Betonpoller beschädigt wurden. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher fuhr auf der mit 20 km/h begrenzten Hauptstraße in Fahrtrichtung Bachstraße nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen mittig mit überhöhter Geschwindigkeit und zwang dadurch einen entgegenkommenden Linienbus zum Ausweichen. Dieser kollidierte mit zwei am rechten Fahrbahnrand stehenden Betonpollern. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 3.500 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

