Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & versuchte Einbrüche

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Farbschmierereien

Zwischen Samstag und Sonntag wurden ein Trafohäuschen und ein Stromverteilerkasten in der Straße Im Steingrüble mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße Hirschlauf einzubrechen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, die Terrassentüre aufzubrechen, allerdings versursachten sie beim Einbruchsversuch rund 500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Versuchten Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten am Freitag gegen 17:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Leinäckerstraße einzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere des Gebäudes. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Winnenden: Auto zerkratzt - hoher Schaden verursacht

Am Samstagabend im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde in der Turmstraße ein geparkter BMW an der Motorhaube sowie auf der kompletten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen-Hößlinswart: Denkmal beschmiert

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr wurde das Kriegsdenkmal in der Rehstraße mit Farbe beschmiert. Unter anderem wurden auch Symbole, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sind, angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Anhänger beschädigt

Zwischen Sonntag, 2.11.2025 und Sonntag, 9.11.2025 wurde die Kabelverbindung eines Pkw-Anhängers, der in de Lessingstraße abgestellt war, durchtrennt. Hierdurch sind die Bremsleitung sowie die Beleuchtung des Anhängers nicht mehr funktionstüchtig. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell