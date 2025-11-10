Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Tätlicher Angriff - Jugendliche am Bahnhof attackiert - Farbschmiererei - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, auf der B29. Nach derzeitigen Ermittlungen musste eine 46-Jährige, die auf der B29 in Richtung Westhausen unterwegs war, ihren Nissan stark abbremsen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein nachfolgender 82-jähriger Dacia-Fahrer auf der Nissan auf. Durch den Aufprall wurde der Nissan auf einen ebenfalls abbremsenden Daimler-Benz eines 67-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Nissan sowie der Daimler-Benz waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Aalen: Unfallflucht

Eine 40-Jährige stellte am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, ihren Skoda in einem Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße ab. Als sie gegen 15:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: PKW beschädigt

Unbekannter beschädigte am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 18:45 Uhr, in der Schmiedstraße einen geparkten Dacia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweis erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Ellwangen: Tätlicher Angriff

Am Samstag wurde die Polizei gegen 23:50 Uhr zu einer Streitigkeit in eine Kneipe in die Bahnhofsstraße gerufen. Vor Ort sollten die Personalien aller Beteiligten erhoben werden. Eine 30-Jährige verweigerte jedoch die Angaben und versuchte, die Kneipe trotz polizeilicher Maßnahmen zu verlassen. Als ein Beamter sie daran hindern wollte, griff die Frau den Polizisten an. Die 30-Jährige sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme leistete sie erheblichen Widerstand, indem sie sich sperrte und um sich schlug. Währenddessen mischte sich ein 41-jähriger Mann in das Geschehen ein und beleidigte sowie bedrohte die eingesetzten Beamten. Auch während der Verbringung zur Dienststelle setzte die Frau ihren Widerstand fort. Die Frau wurde nach einer Blutentnahme zur Feststellung ihrer Alkoholisierung auf freien Fuß entlassen.

Ellwangen: Jugendliche am Bahnhof attackiert

Mehrere Jugendliche hielten sich am Samstag, gegen 18:45 Uhr, am Bahnhof auf und warteten dort auf die Abholung durch ihre Eltern. Hierbei fielen der Gruppe zwei Mädchen im Alter von 16 Jahren und 17 Jahren durch ihr lautes Verhalten auf, woraufhin die Jugendlichen sie aufforderten, etwas ruhiger zu sein. Wenig später traf ein alkoholisierter 22-jähriger Bekannter der zwei Mädchen am Bahnhof ein. Nachdem die Mädchen ihn offensichtlich auf den Sachverhalt hingewiesen haben, ging dieser auf die Gruppe zu und attackierte einen 17-Jährigen mit mehreren Schlägen gegen Kopf und Oberköper. Infolge dessen ging der 17-Jährige zu Boden. Am Boden liegend soll der 22-Jährige mehrfach auf den Jugendlichen eingetreten haben. Erst als Zeugen eingriffen, soll er von dem 17-Jährigen abgelassen haben. Durch die kurz nach der Auseinandersetzung eingetroffenen Beamten konnte der 22-Jährige am Bahnhofsvorplatz angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurden zudem eine 17-Jährige sowie eine 14-Jährige verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Ellwangen: PKW gestreift

Am Freitag befuhr eine 52-Jährige gegen 18:15 Uhr mit ihrem Ford die Abt-Rudolf-Straße. Als sie nach links in die Kastellstraße einbiegen wollte, lenkte sie zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden VW einer 67-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Gartenhütten

Zwischen Sonntag, 26.10.25 und Sonntag, 9.11.25, wurde in einer Schrebergartenanlage in der Richard-Bullinger-Straße an einem Gartenhaus eine Fensterscheibe eingeschlagen und so Zutritt in die Räumlichkeit erlangt. Aus der Hütte wurde ein Jagdmesser im Wert von 100 Euro entwendet. Aus einer weiteren Gartenhütte, bei welcher ebenfalls eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde (zwischen Donnerstag, 6.11.25 und Sonntag, 9.11.25), wurde nichts entwendet. Hinweise auf den oder die unbekannten Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, wurde eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Uferstraße eingeschlagen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten betreten und ein Schrank aufgebrochen. Aus dem Schrank wurde ein Tresor mit den Maßen 50cmx60cmx60cm komplett entwendet. In dem Tresor befanden sich mehrere Transponder sowie etwa 600 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Freitag wurde festgestellt, dass eine Statue, die auf dem Fußweg entlang des Josefsbach aufgestellt ist, mit Farbe beschmiert wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

In Herlikofen wurden in der Burgstraße an einem Buswartehäuschen die Glasscheiben ebenfalls mit Farbe beschmiert. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise zu diesen beiden Vorfällen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Böbingen: Rollerfahrerin stürzt

Am Freitag gegen 16 Uhr befuhr eine 16-jährige Lenkerin eines Motorrollers die Straße Walterspang. Aufgrund Schotters auf der Fahrbahn stürzte sie nach einem eingeleiteten Bremsvorgang und verletzte sich leicht. Die Rollerfahrerin gab an, dass sie im Vorfeld von einem anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Ellwangen: Gegenstand auf der Fahrbahn

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr überfuhren insgesamt sechs Fahrzeug, die auf der BAB 7 in Richtung Ulm fuhren, einen unbekannten Gegenstand, welcher auf der Fahrbahn lag. An allen sechs Fahrzeugen wurden hierbei die Reifen beschädigt, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2300 Euro geschätzt.

Ellenberg: Sattelzug streift Leitplanke

Am Montag gegen 2:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem DAF Sattelzug die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen kam er mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortigen Leitplanken auf einer Länge von etwa 150 Meter. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Jagstzell: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 8:50 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker, welcher die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg befuhr, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau die dortigen Warnbaken. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94260

