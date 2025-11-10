Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholvorgang

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall bei Überholvorgang

Am Montagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer die B19 von Gaildorf in Richtung Schwäbisch Hall. Als er zwischen Westheim und Ottendorf in einer Linkskurve mehrere Fahrzeuge überholen wollte, kollidierte er mit einer in gleiche Richtung fahrende 52-jährige Opel-Fahrerin. Diese kam aufgrund der Kollision ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Die Frau wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die Fahrbahn war im Zuge der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

