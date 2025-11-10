Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 35-Jähriger durch Spezialkräfte festgenommen - Verkehrsunfälle - Einbrüche

Aalen (ots)

Plüderhausen: 35-Jähriger durch Spezialkräfte festgenommen

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, da ein 35 Jahre alter Bewohner einer Wohnung in der Weberstraße auf seinem Balkon in einem Kochtopf ein Feuer entfacht hatte und die Gefahr bestand, dass das Feuer auf Kleidungsstücke und andere Gegenstände auf dem Balkon übergreift. Der 35-Jährige wurde durch die Polizeibeamten aufgefordert, das Feuer zu löschen, dem kam er nach.

Da von mehreren Polizeieinsätzen in jüngerer Vergangenheit bekannt war, dass der Mann mehrere gefährliche Gegenstände in seiner Wohnung aufbewahrt und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurden Spezialkräfte hinzugerufen, die den Mann festnahmen. In der Wohnung des Mannes wurden neben mehreren Hieb- und Stichwaffen auch ca. 200 Gramm Marihuana aufgefunden. Er wurde am Samstag in eine Spezialklinik eingeliefert.

Remshalden: Loser Reifen beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr am Montag gegen 7 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart, als ein Autoreifen von der Fahrspur in Richtung Aalen über die Leitplanke flog und mit dem VW kollidierte. An diesem entstand hierdurch Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, das den Reifen verloren hat, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Urbach: Einbruch in Firmengebäude

Ein bisher unbekannter Dieb versuchte in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht zunächst in ein Bestattungsinstitut in der Dieselstraße einzubrechen. Zunächst riss der Dieb eine Überwachungskamera ab und entwendete diese, anschließend versuchte er die Eingangstüre zum Bestattungsinstitut aufzubrechen. Als dies misslang, brach er in eine danebengelegene Firma ein und durchsuchte mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein niederer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf insgesamt ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Welzheim: In Firma eingebrochen

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 12 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Firma in der Straße Reizenwiesen und entwendeten einen kleinen Tresor und einen geringen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Zeugenhinweise.

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag zwischen 11:50 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Straße Kirchplatz ein geparkter Peugeot von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Peugeot wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 7:25 Uhr und 7:30 Uhr in der Straße Büttenfeld einen geparkten VW und verursachte hierbei rund 5000 Euro Schaden. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Hinweise zu diesem nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell