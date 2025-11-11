POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 10.11.2025
Aalen (ots)
Obersontheim: Vermisstensuche mit Hubschrauber
Am Abend des 10.11.2025 suchte die Polizei mit einem Polizeihubschrauber und einer Streife nach einem 58-jährigen Mann, welcher von seiner Familie vermisst wurde. Noch vor Eintreffen des Hubschraubers konnte der Mann durchnässt, aber wohlbehalten durch einen Bekannten der Familie in Ummenhofen aufgefunden werden.
