POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 10.11.2025

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Behinderungen nach Unfall im Kreisverkehr Eine 27 Jahre alte Frau befuhr am Montag mit ihrem BMW den Kreisverkehr in der Baldungstraße. Hierbei kam sie gegen 13.45 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Sie zog sich hierdurch zumindest leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ...

