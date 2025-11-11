PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 10.11.2025

Aalen (ots)

Obersontheim: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Am Abend des 10.11.2025 suchte die Polizei mit einem Polizeihubschrauber und einer Streife nach einem 58-jährigen Mann, welcher von seiner Familie vermisst wurde. Noch vor Eintreffen des Hubschraubers konnte der Mann durchnässt, aber wohlbehalten durch einen Bekannten der Familie in Ummenhofen aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

