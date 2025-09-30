Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin und überrollt sie

Gera (ots)

Gera. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer übersah am 29.09.2025 gegen 10:15 Uhr beim Einbiegen auf die Lasurstraße eine 75-Jährige, die gerade dabei war die Straße zu überqueren und überrollte die Fußgängerin. Die 75-Jährige erlitt dabei schwere Kopf- und Beinverletzungen. Polizei, Feuerwehr und Rettung kamen zum Einsatz, wobei die Lasurstraße im Unfallbereich für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden musste. Die Seniorin wurde zur Versorgung ins Klinikum gebracht. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

