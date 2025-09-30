LPI-G: Jugendlicher führt illegale Medikamente bei sich
Greiz (ots)
Weida. Am 29.09.2025 gegen 18:40 Uhr haben Polizeibeamte einen 19-jährigen Deutschen in der Bahnhofstraße kontrolliert. Der hatte beim Erblicken des Streifenwagens auffällig hektisch versucht etwas zu verstecken. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten eine Tablettendose mit 50 Kapseln eines verschreibungspflichtigen Psychopharmakas. Da der junge Mann kein Rezept dafür hatte, wurden die Medikamente beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (BF)
