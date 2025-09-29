Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug überschlägt sich auf der L2323 zwischen Gera und Bad Köstritz

Gera (ots)

Gera. Ein 23-jähriger Deutscher verlor am Sonntag, den 28.09.2025 gegen 00:55 Uhr auf der L2323 von Gera nach Bad Köstritz, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Radweg neben der Straße zum Liegen. Der 23-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, wurde von der Polizei aber dennoch ins Klinikum gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da eine zuvor erfolgte Atemkontrolle 0,78 Promille Alkohol ergeben hatte. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand jeweils Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (DL)

