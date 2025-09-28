PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbranntes Essen löste Rettungseinsatz aus

Altenburg (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Bereich der Ahornstraße. Im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses kam es in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung und die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort wurde festgestellt, dass der Grund für die Rauchentwicklung verbranntes Essen auf dem Herd in der Küche war. Personen- oder Sachschaden gab es zum Glück nicht. Gegen 16:20 Uhr waren vor Ort alle Maßnahmen abgeschlossen und der Einsatz wurde beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

