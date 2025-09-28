Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tatverdächtigen nach Garteneinbruch ermittelt

Gößnitz (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 06:45 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass in der vergangenen Nacht ein bis dahin unbekannter Täter in einen Pachtgarten in der Schönburger Straße eingebrochen war und dort verschiedene Gegenstände und Kleinwerkzeuge entwendete. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ermittelten die eingesetzten Polizeibeamten einen 60-jährigen Mann als Tatverdächtigen. Bei diesem konnte in seinem Keller das Beutegut aufgefunden und im Anschluss dem 74-jährigen Geschädigten zurückgegeben werden. Nun wird ermittelt, ob der hier festgestellte Verdächtige für weitere Einbruchs- und Diebstahlsdelikte im Bereich Gößnitz verantwortlich ist.

