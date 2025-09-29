LPI-G: Täter beim Grafittischmieren gestellt
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Am 28.09.2025 gegen 23:10 Uhr bemerkte ein 54-Jähriger zwei Männer, die gerade dabei waren seinen Zaun in der Ringstraße mit roter und silberfarbener Sprühfarbe zu beschmieren. Er konnte einen der beiden Schmierfinken vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten erhoben die Personalien des 19-jährigen Deutschen und stellten zudem 1,1 Promille Alkohol bei ihm fest. Der zweite Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Heranwachsenden und seinen noch unbekannten Begleiter eingeleitet. (DL)
