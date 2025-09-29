PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Mann schießt auf Tauben

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Sonntag, den 28.09.2025 gegen 10:30 Uhr hat ein 42-Jähriger die Polizei nach Wiebelsdorf gerufen, da dort dessen 55-Jähriger Nachbar mit einem Luftgewehr auf seine Zuchttauben geschossen hatte. Die Beamten fanden eine Taube tot im Hof liegend vor, eine weitere saß mit einer Schussverletzung an der Voliere. Die Polizisten stellten bei dem Schützen erhebliche Alkoholeinwirkung fest. Insgesamt fanden sie bei ihm fünf Luftdruckwaffen, die sie sicherstellten. Den 55-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

