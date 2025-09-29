LPI-G: Spaziergänger findet Panzergranate
Greiz (ots)
Kraftsdorf OT Rüdersdorf. An einem Feldweg vom Sportplatz in Richtung Wald hat ein Spaziergänger am 28.09.2025 gegen 14 Uhr einen stark verrosteten Gegenstand festgestellt und in Vermutung, dass es sich um eine Panzergranate handeln könnte, die Polizei informiert. Die Beamten sowie die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr teilten diese Einschätzung und informierten eine Fachfirma für Kampfmittelbeseitigung. Die bestätigte den Verdacht und sicherte die Granate schließlich fachmännisch. (DL)
