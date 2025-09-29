LPI-G: Spaziergänger findet Panzergranate

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am 28.09.2025 gegen 23:10 Uhr bemerkte ein 54-Jähriger zwei Männer, die gerade dabei waren seinen Zaun in der Ringstraße mit roter und silberfarbener Sprühfarbe zu beschmieren. Er konnte einen der beiden Schmierfinken vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten erhoben die Personalien des 19-jährigen Deutschen und stellten zudem 1,1 Promille Alkohol bei ihm ...

