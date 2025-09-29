LPI-G: Verletzter nach missachteter Vorfahrt
Greiz (ots)
Großenstein. Am 28.09.2025 um 12:15 Uhr missachtete ein 78-jähriger VW-Fahrer das Vorfahrtsrecht eines 71-jährigen BMW-Fahrers, als er von der Korbußener Chausee auf die L1081 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an den PKW wird jeweils auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen eingeleitet. (DL)
