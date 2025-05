Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe aufgrund LKW-Brand

A65, Kandel (ots)

Am Mittwochabend um 23:15 Uhr geriet der Anhänger eines LKW auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Kandel Nord und Kandel Mitte in Fahrtrichtung Karlsruhe in Brand. Der Brand konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei der Ursache dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Aufräumarbeiten dauern an. Der Verkehr wird derzeit durch die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Kandel Nord abgeleitet.

